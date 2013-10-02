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Отопление в домах Беларуси планируют полностью включить до конца недели

02 октября 2013 10:08
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Новости Беларуси. Отопление в домах Беларуси планируют полностью включить до конца недели. По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства, почти в полном объеме жилой фонд подключен в Могилевской области. В Витебской и Гродненской тепло подано в половину жилых домов, в Брестском и Минском регионах процесс – на начальной стадии. В столичных квартирах теплеть батареи начали 2 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается также, что даже если на улице повысится температура воздуха, отопление отключать уже не будут, а переведут в режим протапливания.

# общество # Отопительный сезон

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