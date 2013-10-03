Интернациональная семья: белоруска и казах - журналисты, которые познакомились в рабочей командировке

Новости Казахстана. Информационных поводов для журналистов как Беларуси, так и Казахстана с каждым годом становится все больше. Отношения между нашими странами развиваются очень динамично. Этому способствовало формирование Таможенного союза, а затем Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза. Государства выступают с единых позиций на международной арене. Сейчас Беларусь и Казахстан реализуют ряд совместных проектов. Благодаря двустороннему сотрудничеству между странами познакомились и герои нашего следующего сюжета. Она - белоруска, он - казах. Оба — журналисты. И их пути пересеклись как раз в рабочей командировке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любовь Шашкова, журналист, заслуженный деятель культуры Казахстана:

Я хотела приготовить драники сначала, но потом подумала — драниками вас не удивишь, потому что каждая белоруска обязана уметь их готовить. А не каждая белоруска может приготовить казахское блюдо.

Бешбармак, рассказывает хозяйка дома Любовь Шашкова, - визитная карточка казахской национальной кухни. Как правило, блюдо готовят из баранины и конины. Мясо варят в большом казане. «Бешбармак» в переводе с тюркского - «пять пальцев» и принято есть его руками. Кстати, самому почетному гостю подают баранью голову, а тот, в свою очередь, угощает остальных.

Любовь Шашкова:

Сначала подается чай. К нему кур - сыр овечий. Потому что готовится баранина часа два.

Сама Любовь родом из Беларуси. В Казахстан переехала еще во времена Советского союза. Карьеру начинала в редакции местной газеты. Это сейчас она заслуженный деятель культуры, автор нескольких книг, журналист. Кстати, с мужем познакомилась в командировке. Марат работает на одном из ведущих телеканалов Казахстана. В Беларуси супруги бывают часто. Это постоянные рабочие командировки. Да и родственники зовут в гости. Среди любимых занятий на родине — шоппинг.

Любовь Шашкова:

Я привожу из Беларуси вещи, которых здесь нигде нет. И потом, там хорошо шьют, там хорошие ткани - я трикотаж привожу белорусский.

Марат Крыкбаев:

Последний раз в Минске я был в прошлом году. Мне у вас нравится порядок. Может взгляд со стороны, может он не глубокий, мне нравится чистота на улицах, нравится люди.

Несмотря на то, что большую часть жизни Любовь провела в Казахстане, о белорусских корнях вспоминает с гордостью.

Любовь Шашкова:

Я ощущаю себя этнической белорусской. Недавно я меняла зарубежный паспорт. У меня спросили, писать ли мне национальность. Я сказала, да. Потому что я белоруска, нас не так много в мире. и я хочу, чтобы везде, куда я выезжаю, видели, что я белоруска.