В Новополоцке начал работать первый медицинский студотряд с белорусскими и российскими студентами

В городской больнице вручили трудовые путевки студенческим медотрядам. В них около 50 молодых людей, которые будут работать в качестве младшего и среднего медперсонала. География участников проекта – от Гродно до Воронежа. Еще до официального открытия студенты приступили к своим обязанностям.

Анастасия Я ковлева, командир студенческого медицинского отряда « NACL » ( С луцк): Мы приехали в Новополоцк впервые, нам очень нравится этот город. Спасибо огромное администрации больницы, что они нас устроили по отделениям. На самом деле, ребятам нравится. Мы общаемся по вечерам. Выполняем работу по своему назначению, всем нам помогают, стараются нас в это больше влить, потому что мы новички в этом деле. Вначале было очень тяжело, но прошла буквально неделька, и мы уже знаем, что мы должны сделать и как.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:

Мы ставим для себя задачу. В первую очередь через работу в студенческих отрядах ребята смотрят, какие условия созданы в учреждениях здравоохранения по своему профилю. И, самое главное, это получение практических навыков в будущей профессии. Но также мы понимаем, что и наниматели тоже присматриваются к ребятам, кто как себя зарекомендует, чтобы в дальнейшем предложить работу непосредственно в своем учреждении.

Продлится «Медикус» до 18 августа. Кроме работы в учреждениях здравоохранения, для участников предусмотрена обширная культурно-досуговая программа.