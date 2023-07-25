В белорусских вузах 25 июля завершается приём документов

Новости Беларуси. Как никогда высока сегодня важность сферы образования. Новые технологии повсеместно. Стройная многоуровневая система обучения выстроена в нашей стране. Ориентир для данной сферы от Президента: отвечать запросам белорусской экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, что вся эта система образования должна быть устремлена в будущее, формировать работника нового типа, грамотного, гибкого, инициативного, готового жить и трудиться в открытом информационном обществе, Александр Лукашенко говорил в Послании народу и парламенту.
Сегодня, 25 июля, очередной знаковый этап вступительной кампании: завершается прием документов на бюджетную форму обучения. Всего в учреждения высшего образования в 2024 году планируют принять 52 200 абитуриентов, из них на «бюджет» – 28,4 тысячи.
Для комиссий действует единый режим работы на время приема документов, сдачи вступительных испытаний и зачисления абитуриентов – с 9:00 до 18:00.
В течение рабочего дня их принимают без перерыва. Во многих вузах в помощь функционал личного кабинета, который позволяет сократить время подачи, есть возможность заранее заполнить и распечатать заявление, электронную анкету, а также загрузить фотографию. Далее в календаре кампании внутренние экзамены.