В белорусских вузах 25 июля завершается приём документов

Новости Беларуси. Как никогда высока сегодня важность сферы образования. Новые технологии повсеместно. Стройная многоуровневая система обучения выстроена в нашей стране. Ориентир для данной сферы от Президента: отвечать запросам белорусской экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что вся эта система образования должна быть устремлена в будущее, формировать работника нового типа, грамотного, гибкого, инициативного, готового жить и трудиться в открытом информационном обществе, Александр Лукашенко говорил в Послании народу и парламенту.