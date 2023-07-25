Пожарная служба Беларуси 25 июля отмечает 170-летний юбилей

Новости Беларуси. День пожарной службы Беларуси. Сегодня, 25 июля, ей 170 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все эти годы, преодолевая огонь и воду, представители благородной профессии следуют своему призванию – спасать людей. О том, что вся история пожарной службы Беларуси – это время подвигов и самоотверженной борьбы с опасной стихией многих поколений белорусских пожарных, смелых и благородных людей, говорится в поздравлении Президента.

Приумножая лучшие традиции предшественников, Министерство по чрезвычайным ситуациям эффективно решает важнейшие задачи по защите жизни и здоровья граждан, сохранению материально-технического потенциала страны.

Александр Лукашенко поблагодарил личный состав ведомства за высокий профессионализм, мужество и готовность в любой момент вступить в схватку с огнем. «Ежедневно находясь на боевом посту, вы надежно защищаете мирный труд и безопасность белорусов», – отметил Президент.

По случаю Дня пожарной службы и ее 170-летия работники Министерства по чрезвычайным ситуациям проведут показательные выступления по всей стране. Большой праздник организуют сегодня в Могилеве. Выставка ретро и современной аварийно-спасательной техники, для детей – игровая зона и разнообразные интерактивные площадки.