Дзермант: в зерновой сделке мы вновь увидели западное лицемерие и цинизм

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Я Алексей Дзермант и мы погорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Лето, как известно, время отпусков, но есть люди, для которых это время – самая горячая пора. Это те, кто работает в сельском хозяйстве и сейчас собирает урожай. Мы привыкли к тому, что в Беларуси уже давно нет никаких серьезных проблем с продовольствием и продуктами, что у нас надежно обеспечена продовольственная безопасность. Тем менее все это обеспечивается именно тяжелым трудом и постоянной заботой со стороны государства и Президента. Поэтому лидер страны постоянно обращается к тем, кто ответственен за надлежащую работу с урожаем. И совершенно понятно, почему лидер страны приравнивает битву за этот самый урожай к стратегически важным вопросам. Лукашенко: мы должны организоваться, мобилизоваться, чтобы наш народ был накормлен, одет и обут. Подробнее.

Алексей Дзермант:

Мы прекрасно видим, как в современном мире тема продовольствия становится вопросом войны и мира, жизни и смерти. И это не высокопарные слова – во многих странах на планете ощущается острая нехватка еды, а это в свою очередь вызывает целую волну нестабильности в неблагополучных регионах. Казалось бы, в этой теме все страны должны были бы проявить солидарность и помогать друг другу, но не тут-то было. Вместо того, чтобы открыть возможности для поставок необходимых удобрений для производства продовольствия, вводятся санкции и ограничения. Под надуманными политическими предлогами Беларусь и Россию лишают возможности предлагать произведенные у нас удобрения для стран, которые в них крайне нуждаются. Цены на еду растут, все больше людей на планете голодают, а западные капиталисты довольно потирают руки – они зарабатывают еще больше на людских бедах и лишениях. А о тех, кто голодает, они скажут, что это «лишние» люди и нужно думать больше об экологии, а не о спасении человеческих жизней. Кстати, в Германии уже появилась «социальная реклама», которая увязывает рождение детей с экологическими проблемами, мол, нужно меньше рожать. Такое впечатление, что если раньше на западе массово уничтожали людей под флагом расизма и нацизма, то сейчас хотят сделать так, чтобы все выглядело добровольно или же, как в случае с санкциями, это оправдывалось бы заботой о демократических ценностях. Возьмем еще один пример из той же области – зерновую сделку. И вновь видим западное лицемерие и цинизм. Коридор для вывоза украинского зерна якобы был необходим для помощи беднейшим странам, но оказалось, что больше всего оно шло далеко не в самые нуждающиеся регионы, например, в Западную Европу. Наш Президент тоже обратил внимание на вопиющий цинизм вокруг продовольственной темы, упомянув ограничения в отношении украинской продукции со стороны Польши. Лукашенко: все так радели за Украину, что отказались пускать к себе украинскую продукцию. Читать здесь.