В новом сезоне телеканал СТВ станет первой общенациональной телекомпанией, которая будет вещать в формате НD

Новости Беларуси. Брест в эти дни действительно словно переживает второе рождение. Город с 1000-летней историей готовится встретить свой миллениум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что этот почетный рубеж брестчане переступят через 2 года, областной центр уже в центре внимания – как самих белорусов, так и зарубежных гостей. И вот своеобразный подарок от нашей телекомпании: 5 историй к 1000-летию Бреста. 5 мини-фильмов к солидному юбилею. 16 августа их презентовали в одном из кинотеатров города. Сегодня в брестском кинотеатре настоящий аншлаг. А бурные обсуждения в кулуарах на этот раз не о голливудских премьерах. Как минимум сегодня в топе показов – небольшая, но важная лента о Бресте. То, чем гордится легендарный город – на большом экране. В основе сюжета видеоролика к юбилею – 5 живых и легких историй. Многие из главных героев не выдуманы: легендарный фонарщик, певец, реконструктор, простые рыбаки и талантливая Дария Скоморощенко – колорит и настроение города именно в них.

Дария Скоморощенко, житель Бреста:

Сначала мне прислали текст, и я стала его учить. Мне сказали, как его надо учить, с какими интонациями. Выучила текст. Потом мне показали, как все делать. Съемки с высоты птичьего полета, на пестрой Советской, в поезде и на предрассветной водной глади – команда профессионалов взглянула на город с самых разных ракурсов. В арсенале – самая лучшая техника, позволяющая добиться изображения экстра-класса. Кстати, представляли со сцены не только ролики, но их место в эфире в новом сезоне телеканала СТВ, кстати покажут их уже в формате НD. Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

С этих роликов мы практически начнем новый телевизионный сезон, и эти ролики, мы так договорились, с 1 сентября мы запустим в эфир. А вообще, в новом телесезоне (я впервые об этом говорю, нигде не звучало – чуть похвастаюсь) телеканал станет первой общенациональной телекомпанией, которая будет вещать в формате НD – High Definition, то есть телевидение высокой четкости. Все эти видеоистории попали в самое сердце зрителя. И если от ролика о защитниках цитадели люди не могли сдержать слез, то остальные ленты вызывали абсолютно противоположные эмоции.

Лидия Бабицкая, житель Бреста:

Ролики произвели на меня очень жизнерадостное впечатление. Они представляют город наш очень гостеприимным, исторически важным. Сделаны они с изящным вкусом. И поэтому я в большом восторге от того, что я увидела.

Василий Гойко, житель Бреста:

Настолько здорово показали Брест, настолько красиво, настолько необычно. И людей подобрали красивых и необычных. Это замечательно! Я думаю, чем ближе к 1000-летию, тем это будет более восторженно и красиво. На сцену поднялись не только создатели мини-фильма о Бресте, но и лауреаты конкурса чтецов «Живая Классика» – еще одного знакового проекта телеканала. А также исполнитель одной из ролей Саша Немо. Экранизация путешествия во времени по городу над Бугом удалась. Но это только одна из ступеней к знаковой дате. В процессе – десятки строительных площадок, новый микрорайон, транспортные путепроводы и сотни культурных событий.