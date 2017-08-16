«Дети на удивление контактные, коммуникабельные, очень приятные»: 80 сирийских детей отдыхают в белорусском лагере

Новости Беларуси. Уже несколько дней на белорусской земле гостят 80 сирийских детей, многое у нас для них незнакомо. Впереди у ребят еще две недели, полные сюрпризов и открытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 августа в лагере «Родничок», что под Воложином, открылась международная смена. Она не перестает удивляться, хотя к поездке в Беларусь Саба Зяркас из Латакии готовилась – изучала страну целиком и полностью. Но, что ни поворот, то новые впечатления. Здесь и белорусы с открытой душой, и еда, как написано в мнтернете, – объедение.

Саба Зяркас:

В Беларуси я впервые, но многие мои друзья и знакомые учатся здесь. Поэтому я наслышана. Из Сирии я выезжаю редко. Прежде чем приехать к вам, я долго читала в интернете про страну. Знаю, у вас очень вкусный шоколад. Очень жду поездку на завод. Вместе с Сабой к нам приехал и 14-летний Гадир Ражаб. Родители мальчика погибли на войне 2 года назад. Сейчас он учится в спецшколе в Дамаске, на уроках в которой, кстати, много рассказывают о Беларуси. И вот мальчик с огромными добрыми глазами и не по-детски взрослыми мыслями делится своими впечатлениями.

Гадир Ражаб:

Я знаю, что Беларусь – одна из лидеров в сельском хозяйстве, знаю, как зовут вашего Президента – Александр Лукашенко. Это нам на уроках рассказывают. А еще, у вас очень красивая природа. Мне здесь больше нравится, чистый воздух. У меня даже друзья здесь появились – Саша и Илья. Отдыхать на каникулы без страха за жизнь и стрельбы в Беларусь приехали 80 сирийских ребят. Часть отряда сейчас в лагере «Зубренок», часть здесь – в «Родничке». Правда, о баталиях здесь не говорят. Разве что только игровых, между сверстниками. Они только познакомились, но уже сыгрались. Пусть и возникают сложности перевода, но и это не помеха.