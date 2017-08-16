«Когда рыбак добывает 4 угря, наступает уголовная ответственность»: какие штрафы предусмотрены за незаконную ловлю рыбы

Новости Беларуси. Незаконный лов угря отслеживают природозащитники Мядельского района. Рыбу можно добывать только промышленным способом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для любителей действует запрет. Только не всех это останавливает. Незаконно добытого угря нарушители пытаются продать туристам Нарочанского края. Рыба эта ценная и недешевая. Поэтому «теневая» торговля процветает. Только обойдется она для нарушителей закона дорого: ежедневно сотрудники Мядельской межрайонной инспекции охраны растительного и животного мира патрулируют акваторию.

К тому же, в любое время и в любом месте может появиться так называемый «летучий отряд» Управления оперативного реагирования Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. И тогда ответственности будет не избежать.