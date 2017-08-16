Новости Беларуси. Новые информационные площадки 16 августа презентовали в Центральном районе Минска. Среди них – обновленный сайт администрации, собственное печатное издание и ресурсы в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это поможет горожанам как можно быстрее получить ответ на вопросы, которые касаются сферы образования и здравоохранения, ЖКХ и торговли.
На интерактивной площадке сегодня также продемонстрировали тренды разработки районного портала.
Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района Минска:
Мы получали, допустим, оперативную информацию, когда необходимо было работать в ходе ливневых дождей, когда были зоны подтопления, когда нам по соцсетям давали быстро информацию. Получали мы информацию через гражданские эти контакты, которые сегодня у нас есть, через социальные сети. И мы сработали очень быстро: в течение двух дней эти сложные проблемы были решены.
С новыми информационными площадками 16 августа познакомились сотни горожан.
Они также могли высказать свои пожелания по совершенствованию работы районных коммуникаций. Если пилотный проект себя оправдает, этот опыт распространят по всей столице.