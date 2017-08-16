Новости Беларуси. Новые информационные площадки 16 августа презентовали в Центральном районе Минска. Среди них – обновленный сайт администрации, собственное печатное издание и ресурсы в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поможет горожанам как можно быстрее получить ответ на вопросы, которые касаются сферы образования и здравоохранения, ЖКХ и торговли.