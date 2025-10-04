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В Новолукомле запустили консервный завод по инициативе «Один район – один проект»

04 октября 2025 10:56
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Знаковым событием в праздничный день для хлеборобов Витебской области стало открытие нового предприятия. В самом молодом городе Беларуси – Новолукомле – запустили консервный завод. Реализовать проект удалось в рамках инициативы Президента «Один район – один проект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новолукомле запустили консервный завод по инициативе «Один район – один проект»-2

Возвели предприятие всего за год. Это наглядный пример успешного импортозамещающего производства и реальный вклад в экономику Витебской области. Уникальность заводу придает его локация: он расположился на берегу Лукомльского озера, четвертого по величине в стране. Рыбы здесь много. Перерабатывать ее будут в новых цехах. Поставки морской рыбы будут идти из России.

В Новолукомле запустили консервный завод по инициативе «Один район – один проект»-4

Анатолий Коростин, директор предприятия:
В ближайшее время появится на рынках наших магазинов. Основная цель – это обеспечить наши торговые сети, но экспортную составляющую тоже никто не исключает. Проработаны уже варианты работы с Российской Федерацией и странами ЕС. Это в перспективе, об этом еще рано говорит, но в этом направлении мы работаем. 

Социальный эффект от проекта сложно переоценить. На новом предприятии уже создано 44 рабочих места, а в перспективе численность персонала может увеличиться вдвое. Это самое крупное за последние годы производство, открытое в Чашникском районе.

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# Дожинки # Предприятия Беларуси

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