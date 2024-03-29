В новодворской школе дают возможность раскрыться каждому. Почему детям важно развиваться творчески?

В Новодворской средней школе делают большой акцент на успеваемость детей во всех сферах. Но в первую очередь внимание, конечно, учебе. Поэтому дети не только выступают с творческими номерами на сценах, но и участвуют во всевозможных олимпиадах и занимают призовые места, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Виктория Прохорова, ученица Новодворской средней школы:

Я занимаюсь географией на протяжении четырех лет. Я участвовала в республиканской олимпиаде, с нее все и началось. Сейчас продолжаю участвовать в университетских олимпиадах. У меня мама учитель географии, я с ней готовилась. Также в школе действуют художественные объединения по интересам. На выбор – живопись, композиция и лепка из соленого теста.

Никита Зеленцов, ученик Новодворской средней школы:

Я занимаюсь два года живописью и композицией, леплю готовые изделия. Также семь лет занимаюсь музыкой с любимым преподавателем. А не так давно в школе организовали и, так называемую, минутку музыки, когда все желающие могут собраться в холле первого этажа и поучаствовать во флешмобе.

Дмитрий Трифонов, директор Новодворской средней школы:

Наша школа берет начало еще в XIX веке, была построена в 1860 году. Это было одноклассное училище, которое обучало христианских ребятишек грамоте. Через 13 лет после основания у школы появился меценат, который вкладывал большие деньги. При нем эта школа стала семилетним учреждением образования. В послевоенное время школа не функционировала, новое здание было построено в 1967 году. Это была первая школа в Беларуси, которая была построена за счет сельскохозяйственных организаций.