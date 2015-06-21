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В ночь на 22 июня сильные ливни накроют Беларусь

21 июня 2015 15:50
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Новости Беларуси. В ночь с 21 на 22 июня в Беларуси прогнозируются сильные дожди. Синоптики предупреждают, что ливни пройдут по большей части Брестской, Гродненской областей, в западных районах Минской области.

Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует в это время воздержаться от поездок по городу.

Пресс-служба МЧС Беларуси:
Если сильный дождь застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

 

# общество # Погода в Беларуси

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