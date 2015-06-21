Патриарх Кирилл провел Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста

Новости Беларуси. Двойной праздник для верующих. Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста. Она приурочена к празднованию Собора Белорусских святых.

Служба собрала свыше 15 тысяч паломников.

Верующие благодарят за то, что есть, многие просят об исцелении. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ передает из города над Бугом.

На небольшую площадку у Свято-Воскресенского собора в Бресте прихожане начали приходить задолго до начала службы – еще в 6 утра. К прибытию предстоятеля Русской православной церкви здесь собралось около 7 тысяч человек.

Среди пришедших на божественную литургию – 19-летний брестчанин Андрей. С детства незрячий, молодой человек уверен – совместная молитва с Патриархом способна сотворить чудо.

Андрей Свистун, прихожанин:

О здоровье о своем, что бы я исцелился и увидел.

Валентина Свистун, прихожанка:

С Божьей помощью. Он с детства не видел и стали видеть. Очень много посетили монастырей. Благодаря этому мы живем. Это честь и волнение. То, что такой святой человек приезжает – большой праздник.

Четвертый визит главы русской православной церкви в Беларусь приурочен сразу к нескольким памятным датам. В этом году отмечается 1000-летие со дня преставления крестителя Руси – князя Владимира. Частица его мощей доставлена в брестский храм.

Святыня будет доступна для поклонения верующих до 24 июня.

Валентина Колесникович, прихожанка:

Сегодня я не могла пропустить встречу с Патриархом. Еще хочу преклониться перед мощами князя Владимира, который положил начало великой святыни нашей земли.

В совместной молитве с Патриархом каждый пришедший думал о своем – но все вместе просили о мире в соседней Украине, вспоминали погибших на фронтах Великой Отечественной и искренне надеялись: на белорусской земле по-прежнему будет мир и спокойствие.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Благочестивый белорусский народ отмечен какой-то особой Божьей харизмой, спокойствием, смирением, которое не является слабостью, способностью слушать и слышать, благочестием. В этом народе особым образом должен сегодня расцветать дар Духа Святого, дар веры, а вместе с тем опытности и надежды. Не допускайте разделения между собой, работайте, как одна семья, памятуя, что вы несете великую ответственность перед белорусским православным народом.

В ночь памяти жертв Великой Отечественной Патриарх Кирилл пройдет «дорогой жизни» к Вечному огню Брестской крепости, почтит память павших на фронтах Великой Отечественной на митинге-реквиеме и отслужит заупокойный молебен по воинам-освободителям в Никольском гарнизонном храме.