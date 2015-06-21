День медработника отмечают сегодня – в третье воскресенье июня

Новости Беларуси. Медики отмечают свой профессиональный праздник. Ежегодно День медработника выпадает на третье воскресенье июня. Тем временем большинство людей в белых халатах сегодня на рабочем посту: свою вахту тысячи врачей и медсестер несут круглосуточно.

За последние годы белорусская медицина сделала огромный шаг вперед. В стране снизился риск инфекционных заболеваний, уровень материнской и младенческой смертности соответствуют показателям наиболее развитых стран на планете, а успехи белорусских трансплантологов вывели нашу медицину на мировой уровень.

С праздником медработников поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резкий приступ, бессонная ночь, больница. Еще вчера мучилась от невыносимой боли, сегодня пациентку тревожит разве что рана после операции. Удаление аппендицита – хоть и считают одной из самых простых операций, но ее успех во многом зависит и от своевременного обращения пациента к врачу.

Владимир Хрыщанович, доцент 2-й кафедры хирургических болезней Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, врач-хирург:

Хирургия подкупает тем, что мы, сделав операцию, видим сразу результат. Уже сегодня видим эффект от операции и большинство заболеваний хирургического профиля мы можем вылечить радикально.

Владимир Хрыщанович – хирург высшей категории. Вырос в семье медиков, поэтому еще в детстве вопрос с выбором профессии не возникал. В многолетней практике врача более тысячи операций – от простых, вроде аппендицита, до самых сложных, как например, резекция желудка, когда человек рискует умереть от раковой опухоли.

Своим опытом Владимир охотно делится со студентами. А у ребят из медуниверситета как раз практика.

Врачебную деятельность Владимир успешно совмещает и с научной работой. Последним его проектом даже заинтересовались в Московском инновационном центре «Сколково». Речь идет о лечении пациентов с проблемами паращитовидных желез. Ныне применяемые в мире искусственные гормоны очень дорогие и недоступны большинству больных. Владимир вместе со своими коллегами предлагает другой метод – восполнять дефицит гормона путем донорской пересадки клеток паращитовидной железы.

Владимир Хрыщанович, доцент 2-й кафедры хирургических болезней Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, врач-хирург:

Если у нас все получится, то в перспективе, при наличии финансирования, мы можем предлагать этот метод лечения в виде технологии, продажи патента, оказания услуг, в том числе и иностранцам. Кроме того, технология предполагает заморозку клеток. Мы можем создавать банк клеток паращитовидной железы и делать операции в плановом порядке.

Впереди клинические испытания и много исследований. И все ради того, чтобы у кого-то появился заветный шанс справиться с недугом.