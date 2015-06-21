Международный день йоги отмечают в парке Горького в Минске 21 июня

Новости Беларуси. Уроки санскрита, мехенди и сложные асаны в центре Минска. Беларусь присоединилась к международному дню йоги. Проходит он впервые и объединяет любителей здорового образа жизни по всему миру.

Только в Нью-Дели одновременная сессия собрала более 30 тысяч человек. Многолюдно сегодня и в Минском парке Горького. Там мастер-классы проводят свыше четырех десятков мастеров йоги.

Причем обучиться замысловатым асанам под открытым небом можно абсолютно бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.