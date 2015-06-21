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Международный день йоги отмечают в парке Горького в Минске 21 июня

21 июня 2015 11:24
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Новости Беларуси. Уроки санскрита, мехенди и сложные асаны в центре Минска. Беларусь присоединилась к международному дню йоги. Проходит он впервые и объединяет любителей здорового образа жизни по всему миру.

Только в Нью-Дели одновременная сессия собрала более 30 тысяч человек.  Многолюдно сегодня и в Минском парке Горького. Там мастер-классы проводят свыше четырех десятков мастеров йоги.

Причем обучиться замысловатым асанам под открытым небом можно абсолютно бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Йога

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