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В Несвижском районе возведут 36 домов. Жильём обеспечат многодетные семьи

08 июня 2020 14:51
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Новости Беларуси. 36 домов появятся в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе возведут 36 домов. Жильём обеспечат многодетные семьи-1

Кстати, главная задача масштабной стройки – обеспечить жильем многодетных. Уже в 2020 году введут в эксплуатацию 18-квартирный дом в райцентре и 40-квартирный в поселке Городея. Здесь новое жилье получат 27 многодетных семей. Акцент сделают и на индивидуальном строительстве. Для этого в регионе отвели 800 участков.

В Несвижском районе возведут 36 домов. Жильём обеспечат многодетные семьи-4

Михаил Афанасик, заместитель председателя Несвижского райисполкома:
У нас 215 человек в очереди – многодетных семей. Но из этих 250 мы уже вовлекли в строительство либо индивидуальных жилых домов, либо в покупку жилья. На этот год нам задание – 30 семей (как я сказал, что мы 29 только в многоквартирных жилых домах). Кроме этого, на сегодняшний день строится 7 коттеджей для многодетных семей, поэтому мы это задание, естественно, перевыполним.

В Несвижском районе возведут 36 домов. Жильём обеспечат многодетные семьи-7

В 2020 году в области построят миллион квадратных метров жилья. В лидерах – Смолевичский, Молодечненский и Борисовский районы.

# Государственная социальная политика # общество # Михаил Афанасик # Фотофакт

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