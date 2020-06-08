В Несвижском районе возведут 36 домов. Жильём обеспечат многодетные семьи

Кстати, главная задача масштабной стройки – обеспечить жильем многодетных. Уже в 2020 году введут в эксплуатацию 18-квартирный дом в райцентре и 40-квартирный в поселке Городея. Здесь новое жилье получат 27 многодетных семей. Акцент сделают и на индивидуальном строительстве. Для этого в регионе отвели 800 участков.

Михаил Афанасик, заместитель председателя Несвижского райисполкома:

У нас 215 человек в очереди – многодетных семей. Но из этих 250 мы уже вовлекли в строительство либо индивидуальных жилых домов, либо в покупку жилья. На этот год нам задание – 30 семей (как я сказал, что мы 29 только в многоквартирных жилых домах). Кроме этого, на сегодняшний день строится 7 коттеджей для многодетных семей, поэтому мы это задание, естественно, перевыполним.