Утро будет начинаться с зарядки. Онлайн-лагерь для детей начнёт работу в Беларуси с июля

Новости Беларуси. Летний онлайн-лагерь для детей и молодёжи запускают в Беларуси 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провести каникулы весело и с пользой школьникам помогут студенты. Сегодня открыт набор онлайн-вожатых. Лучшие по итогам собеседования приступят к работе.

Всего запланированы 4 смены. Онлайн-лагерь можно будет посещать виртуально из удобной для себя локации с помощью компьютера или мобильного телефона. Для участия приглашают школьников из разных уголков нашей страны. Каждое утро будет начинаться с зарядки, а после полудня маленьких посетителей ждут тематические мастер-классы.





Валерия Рубашко, волонтёр, студентка БГАС:

Мне это какие-то свои коммуникативные навыки даст, я сама обучусь чему-то. Хочется развиваться, получать удовольствие от участия в этом проекте и порадовать самих детей.

Наталья Апончук, начальник Республиканского волонтёрского центра:

Сейчас волонтеры очень соскучились по мероприятиям, по работе, по общению. Поэтому они максимально быстро поддерживают любые инициативы. Но хочется отметить, что этот проект, летний волонтерский лагерь – он практически полностью инициатива волонтеров.