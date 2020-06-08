Прямой эфир

«Сами порции немного больше, чем принято». Слуцкий комбинат хлебопродуктов готовит бесплатные обеды для медиков

08 июня 2020 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пандемия стала общей бедой для всего мира. Тысячи неравнодушных людей объединяют усилия, чтобы помогать друг другу и тем, кому помощь особенно необходима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Сами порции немного больше, чем принято». Слуцкий комбинат хлебопродуктов готовит бесплатные обеды для медиков-1

«Сами порции немного больше, чем принято». Слуцкий комбинат хлебопродуктов готовит бесплатные обеды для медиков-3

Марафон добрых дел в поддержку медиков не останавливается ни на минуту.

«Сами порции немного больше, чем принято». Слуцкий комбинат хлебопродуктов готовит бесплатные обеды для медиков-6

Так, в Слуцке помощь врачам оказали десятки организаций. Не так давно к этой кампании присоединился комбинат хлебопродуктов. В местной столовой готовят обеды для медиков. Каждый день – более 60 порций. Предприятие даже закупило специальные термосумки.  

«Сами порции немного больше, чем принято». Слуцкий комбинат хлебопродуктов готовит бесплатные обеды для медиков-9

Владимир Герего, заместитель директора Слуцкого комбината хлебопродуктов:
На сегодня максимально используются фрукты, также калорийные продукты питания (мясо, сыры). И сами порции немного больше, чем принято. Люди не просто словом хотят оказать помощь, а какими-то конкретными делами. Поистине, врачи сегодня это герои нашего времени.

«Сами порции немного больше, чем принято». Слуцкий комбинат хлебопродуктов готовит бесплатные обеды для медиков-12

Вячеслав Аскабович, врач-эпидемиолог Слуцкой ЦРБ:
Сегодня медицинские работники работают круглосуточно, без выходных. Поэтому это большая поддержка. Качество пищи хорошее, люди довольны. Я хотел бы, пользуясь случаем, выразить признательность всем предприятиям города, которые не остались в стороне и оказывают финансовую помощь и моральную.

Обед доставляют бесплатно – за счет предприятий, которые берут на себя все расходы.  

# Коронавирус # общество # Вячеслав Аскабович # Владимир Герего # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 633 тысячи тестов на коронавирус сделали в Беларуси
08 июня 2020 12:09

Почти 633 тысячи тестов на коронавирус сделали в Беларуси

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 8 июня
08 июня 2020 09:40

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 8 июня

Баннеры с артефактами и тренажёрный зал под открытым небом. Как обновили минские парки к лету
08 июня 2020 08:55

Баннеры с артефактами и тренажёрный зал под открытым небом. Как обновили минские парки к лету