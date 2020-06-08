«Сами порции немного больше, чем принято». Слуцкий комбинат хлебопродуктов готовит бесплатные обеды для медиков

Новости Беларуси. Пандемия стала общей бедой для всего мира. Тысячи неравнодушных людей объединяют усилия, чтобы помогать друг другу и тем, кому помощь особенно необходима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марафон добрых дел в поддержку медиков не останавливается ни на минуту.

Так, в Слуцке помощь врачам оказали десятки организаций. Не так давно к этой кампании присоединился комбинат хлебопродуктов. В местной столовой готовят обеды для медиков. Каждый день – более 60 порций. Предприятие даже закупило специальные термосумки.

Владимир Герего, заместитель директора Слуцкого комбината хлебопродуктов: На сегодня максимально используются фрукты, также калорийные продукты питания (мясо, сыры). И сами порции немного больше, чем принято. Люди не просто словом хотят оказать помощь, а какими-то конкретными делами. Поистине, врачи сегодня – это герои нашего времени.

Вячеслав Аскабович, врач-эпидемиолог Слуцкой ЦРБ:

Сегодня медицинские работники работают круглосуточно, без выходных. Поэтому это большая поддержка. Качество пищи хорошее, люди довольны. Я хотел бы, пользуясь случаем, выразить признательность всем предприятиям города, которые не остались в стороне и оказывают финансовую помощь и моральную.

Обед доставляют бесплатно – за счет предприятий, которые берут на себя все расходы.