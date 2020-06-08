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Нужно было оформить фотозону на день рождения сына. Как молодая мама из Столбцовского района создаёт гигантские светящиеся цветы

08 июня 2020 14:40
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Новости Беларуси. Гигантские розы, орхидеи и хризантемы. Молодая мама Татьяна Бирукова из Столбцовского района создает необычные цветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нужно было оформить фотозону на день рождения сына. Как молодая мама из Столбцовского района создаёт гигантские светящиеся цветы-1

Композиции почти в рост человека, а вес достигает 10 килограммов. Кстати, о цветочных шедеврах теперь знают далеко за пределами района.

Нужно было оформить фотозону на день рождения сына. Как молодая мама из Столбцовского района создаёт гигантские светящиеся цветы-4

Нужно было оформить фотозону на день рождения сына. Как молодая мама из Столбцовского района создаёт гигантские светящиеся цветы-6

С интересным творчеством мамы в декрете познакомилась Анастасия Кончиц. Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Хобби # общество # Анастасия Кончиц # Татьяна Бирукова # Фотофакт

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