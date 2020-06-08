Нужно было оформить фотозону на день рождения сына. Как молодая мама из Столбцовского района создаёт гигантские светящиеся цветы

Новости Беларуси. Гигантские розы, орхидеи и хризантемы. Молодая мама Татьяна Бирукова из Столбцовского района создает необычные цветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Композиции почти в рост человека, а вес достигает 10 килограммов. Кстати, о цветочных шедеврах теперь знают далеко за пределами района.