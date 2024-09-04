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В Несвижском районе откроются новые военно-патриотические клубы

04 сентября 2024 17:37
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В Несвижском районе откроются новые военно-патриотические клубы. Уже идет набор воспитанников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе откроются новые военно-патриотические клубы-2

Всего в районе уже функционирует около 20 таких клубов, где обучаются свыше 500 школьников. Работа в этом направлении будет продолжена. Ведь количество желающих только растет. В 2023 году в Несвижском районе впервые прошел масштабный фестиваль военно-патриотических клубов. Также был организован конкурс военной песни среди молодежи. В этом особое внимание уделят музейной педагогике. Будет организовано больше тематических экскурсий для школьников.

В Несвижском районе откроются новые военно-патриотические клубы-4

Светлана Шатрун, начальник управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома:
Педагогические коллективы каждой школы ведут целенаправленную работу по посещению музеев, исторических объектов с целью укрепления знаний наших учащихся и сохранения исторической памяти. Налажено тесное взаимодействие с военным комиссариатом, воинскими частями, Военной академией Республики Беларусь. С большим удовольствием наши ребята принимают участие в военно-патриотических играх «Зарница» и «Зарничка», где на практике уже могут отрабатывать свои навыки.

В Несвижском районе откроются новые военно-патриотические клубы-6

Полина Сливец, начальник штаба молодежного военно-патриотического клуба «Наследие» Несвижской районной организации ОО «Белорусский союз офицеров»:
Наше направление деятельности – это почетный караул. Ребята заступают в караул на пост на братской могиле у Вечного огня. Самое значимое мероприятие в этом году то, что нас пригласил пост № 1 города Минска для проведения вахты памяти на площади Победы в городе-герое Минске. Мы заступили в совместный караул.

Сейчас воспитанники готовятся к масштабному районному патриотическому форуму «Вместе мы – Беларусь», который состоится в декабре.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Молодежь Беларуси

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