В Минской области проводят акцию «Внимание – возраст!»

В связи с увеличением количества зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении пожилых граждан, на территории всей Минской области проводится акция «Внимание – возраст!» Основная причина – это излишняя доверчивость и отсутствие надлежащей бдительности у пожилых граждан, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Поэтому сотрудники милиции регулярно проводят с ними профилактические беседы, в ходе которых особое внимание обращают на то, как не стать жертвой киберпреступников.

Нина Семенович, жительница Солигорска: Одно дело, что мы слушаем где-то, а тут нам читает лекцию и акцентирует внимание на тех моментах, в которые мы можем попасть. Какое-то сообщение, что что-то случилось – и тогда человек не контролирует свои действия.

Александр Шишко, временно исполняющий обязанности начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Солигорского РОВД:

Одной из распространенных схем совершения преступлений в отношении данных граждан является известный принцип «Алло, мама». Представители, находящиеся в основном за границей Республики Беларусь, звонят с незнакомых номеров в основном в интернет-мессенджерах, представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают что их близкий либо родственник попал в какую-то беду.

Пожилым солигорчанам напомнили, что нельзя сообщать номер карточки и ПИН-коды от нее, перезванивать и отправлять SMS на незнакомые номера.