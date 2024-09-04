В Минской области заготовили свыше 10 тыс. тонн льнотресты – как идёт уборка в Крупском районе?
В Минской области заготовили свыше 10 тысяч тонн льнотресты. Сейчас на полях региона продолжается уборка масленичной культуры. Освоено 40 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лен выращивают в шести районах области. А перерабатывают на трех льнозаводах. Специалисты отмечают: в этом сезоне урожай значительно лучше, чем в прошлом.
Как производят льноволокно в Крупском районе и какого качества сырье – материал Анны Куртасовой.
В Крупском районе уборка льна практически завершена. Как отмечают аграрии: нынче урожай отличный. Вовремя внесли удобрения, закупили качественные семена, подготовили технику. На руку сыграла и теплая августовская погода. Хватило и влаги в период быстрого роста растений.
Василий Хомич, директор Крупского льнозавода:
35 тысяч центнеров с гектара тресты. Этого полностью достаточно для переработки неплохой. Качество, выдержка идеальные. Получится хорошее волокно.
Всего под масляничную культуру на Крупском льнозаводе отвели 1 350 гектаров. На этом сырье и будет работать предприятие. Должно хватить до следующего урожая.
Анна Куртасова, корреспондент:
Лен убрали на 70 %. Сейчас проходит этап вылежки долгунца. Льнотресту ровными рядами выкладывают в ленты прямо на поле, что она просохла, приобрела нужные свойства и цвет. От этого зависит качество будущего волокна.
Основная продукция – длинное волокно и короткое. На заводе работает одна линия по переработке льнотресты. В сутки получают свыше тонны готового волокна. Недавно здесь проводили модернизацию. Все работает автоматизированно. Производство полностью безотходное.
Лен – стратегическая культура. Качеству – особое внимание. Для возделывания есть все условия: и климат и технологии. Завершить теребление льна на Крупском заводе планируют до 20-го сентября. Вкладываются в нужные сроки. Параллельно идет заготовка семенного фонда для сева будущего урожая белорусского северного шелка.
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