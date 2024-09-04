В Минской области заготовили свыше 10 тыс. тонн льнотресты – как идёт уборка в Крупском районе?

В Минской области заготовили свыше 10 тысяч тонн льнотресты. Сейчас на полях региона продолжается уборка масленичной культуры. Освоено 40 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лен выращивают в шести районах области. А перерабатывают на трех льнозаводах. Специалисты отмечают: в этом сезоне урожай значительно лучше, чем в прошлом. Как производят льноволокно в Крупском районе и какого качества сырье – материал Анны Куртасовой.

В Крупском районе уборка льна практически завершена. Как отмечают аграрии: нынче урожай отличный. Вовремя внесли удобрения, закупили качественные семена, подготовили технику. На руку сыграла и теплая августовская погода. Хватило и влаги в период быстрого роста растений.

Василий Хомич, директор Крупского льнозавода:

35 тысяч центнеров с гектара тресты. Этого полностью достаточно для переработки неплохой. Качество, выдержка идеальные. Получится хорошее волокно.

Всего под масляничную культуру на Крупском льнозаводе отвели 1 350 гектаров. На этом сырье и будет работать предприятие. Должно хватить до следующего урожая.

Анна Куртасова, корреспондент:

Лен убрали на 70 %. Сейчас проходит этап вылежки долгунца. Льнотресту ровными рядами выкладывают в ленты прямо на поле, что она просохла, приобрела нужные свойства и цвет. От этого зависит качество будущего волокна.

Основная продукция – длинное волокно и короткое. На заводе работает одна линия по переработке льнотресты. В сутки получают свыше тонны готового волокна. Недавно здесь проводили модернизацию. Все работает автоматизированно. Производство полностью безотходное.