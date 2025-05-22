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В Несвижском районе обсудили вопросы развития кадрового потенциала

22 мая 2025 14:01
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Вопросы закрепления специалистов на местах и повышения их профессиональных навыков – ключевые. В Несвижском районе состоялся научно-практический семинар, где обсудили развитие кадрового потенциала, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе обсудили вопросы развития кадрового потенциала-2

Участники ознакомились с инфраструктурой агрогородка Снов, который имеет статус «Деревня будущего». Им рассказали, как закрепляются специалисты и какие условия для работы и жизни созданы. Бассейн, амбулатория, Дом культуры, детский развлекательный центр, школа – есть все необходимое. Только за последние 5 лет в хозяйство «Агрокомбинат Снов» пришли более 50 молодых специалистов. Шефство над ними взяли наставники, предоставили жилье. Кстати, многие из молодых кадров закрепились на местах.

Николай Радоман, председатель сельхозпредприятия «Агрокомбинат Снов»:
Отрадно, что пополняется наш штат молодыми специалистами, к которым я, откровенно сказать, отношусь не как председатель к специалистам, а как отец к своим детям, старающийся, что я знаю, им рассказать, помочь, научить.

В Несвижском районе обсудили вопросы развития кадрового потенциала-4

Марианна Щеткина, директор Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат социологических наук:
Сегодня кадровая работа строится по-иному. Она не идет только на персонал, она идет на человека. Это означает не только создание условий на рабочем месте, но создание условий для развития профессионального, и чтобы человек мог совмещать свои личные интересы и интересы трудовые.

Говорили и о повышении профессионализма. Для этого в районе созданы все условия, предусмотрен ряд проектов.

# Молодые специалисты # Марианна Щеткина # Николай Радоман

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