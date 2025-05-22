В Несвижском районе обсудили вопросы развития кадрового потенциала

Вопросы закрепления специалистов на местах и повышения их профессиональных навыков – ключевые. В Несвижском районе состоялся научно-практический семинар, где обсудили развитие кадрового потенциала, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вопросы закрепления специалистов на местах и повышения их профессиональных навыков – ключевые. В Несвижском районе состоялся научно-практический семинар, где обсудили развитие кадрового потенциала, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Участники ознакомились с инфраструктурой агрогородка Снов, который имеет статус «Деревня будущего». Им рассказали, как закрепляются специалисты и какие условия для работы и жизни созданы. Бассейн, амбулатория, Дом культуры, детский развлекательный центр, школа – есть все необходимое. Только за последние 5 лет в хозяйство «Агрокомбинат Снов» пришли более 50 молодых специалистов. Шефство над ними взяли наставники, предоставили жилье. Кстати, многие из молодых кадров закрепились на местах.
Николай Радоман, председатель сельхозпредприятия «Агрокомбинат Снов»:
Отрадно, что пополняется наш штат молодыми специалистами, к которым я, откровенно сказать, отношусь не как председатель к специалистам, а как отец к своим детям, старающийся, что я знаю, им рассказать, помочь, научить.
Марианна Щеткина, директор Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат социологических наук:
Сегодня кадровая работа строится по-иному. Она не идет только на персонал, она идет на человека. Это означает не только создание условий на рабочем месте, но создание условий для развития профессионального, и чтобы человек мог совмещать свои личные интересы и интересы трудовые.
Говорили и о повышении профессионализма. Для этого в районе созданы все условия, предусмотрен ряд проектов.