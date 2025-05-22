В летний период в центральном регионе трудоустроят порядка 5 тыс. молодых людей

В Минской области завершают формировать студенческие отряды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Запись ведется в каждом районе. Массово молодежь приступит к работе уже в июне.

Только в Крупском районе на выбор семь профилей. Студотряды будут работать на базе предприятий и организаций. Наниматели готовы предложить интересные и разнообразные вакансии. Занятие по интересам сможет найти каждый. Здесь свыше 50 школьников уже выразили желание поработать на благо родного района, а еще заработать первые деньги.

Юлия Кригина, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Крупского райисполкома:

Решением Крупского райисполкома утвержден перечень принимающих организаций и определено примерное количество мест для трудоустройства молодежи. В этом году таких принимающих организаций в нашем районе шесть, и туда планируется трудоустроить 58 ребят. В большинстве это сельскохозяйственные организации.

Первые отряды экологического направления в Минской области уже начали свою работу. Всего же в центральном регионе планируется трудоустроить около 5 тысяч юношей и девушек. На выбор строительные, педагогические, сервисные, экологические, производственные направления.