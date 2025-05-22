Блогер из Великобритании посетил Палату представителей

Показать всю правду о Беларуси. Популярный блогер из Великобритании развеивает в своем блоге мифы о нашей стране, которые активно продвигают западные СМИ. Уилл Эгертон уже во второй раз приехал к нам. Влюбившись в Беларусь, он принял решение остаться здесь и работать. В своих социальных сетях блогер обратился к министру внутренних дел Ивану Кубракову с просьбой получения ВНЖ. По распоряжению главы МВД, срок пребывания Уилла в республике продлили до середины сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время британец планирует еще лучше изучить культуру и историю нашей страны. Сегодня в его объективе – Палата представителей. Гость из Манчестера встретился с депутатами Палаты представителей. В ходе общения ему рассказали о структуре парламента и истории здания. У блогера была возможность посетить Овальный зал, где рассматривают и принимают важные для страны законопроекты. Пообщались с блогером и журналисты. По его словам, самая заметная разница в сравнении со странами Запада – люди.

Уилл Эгертон, блогер (Великобритания):

Мне здесь очень комфортно. У меня и друзья появились, и всякие возможности. Чувствую себя здесь перерожденным, новым. Мне здесь очень нравится. Беларусь – безумно красивая страна и чисто. Насчет СМИ, это сложная история, потому что, к сожалению, я думаю про Беларусь или про Россию как-то ничего хорошего не услышишь. Одни как-то стереотипы сейчас можно сказать, но я стараюсь показать все, как есть. И как-то передавать людям там, что не надо как-то верить в это.

Беларусь придерживается миролюбивой политики. Наша страна открыта для иностранцев. Все чаще зарубежные граждане приезжают к нам не только с целью туризма, но и остаются тут жить и работать.