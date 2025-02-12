В Несвижской ЦРБ открылось обновлённое межрайонное урологическое отделение

В Несвижской центральной районной больнице открылось обновленное межрайонное урологическое отделение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Несвижской центральной районной больнице открылось обновленное межрайонное урологическое отделение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь освежили стены, пол и потолок, обновили мебель. Стало комфортно, просторно и уютно. Раньше в палатах находилось по 5-6 человек, сейчас максимум 4. Кроме того, появились перевязочная и цистоскопический кабинет.
Изменился не только внешний вид отделения, но и оснащение. Приобретено современное оборудование. Отделение рассчитано на 40 койко-мест. Здесь обслуживаются пациенты из Несвижского, Копыльского, Столбцовского и Клецкого регионов.
Андрей Кузьмич, врач-уролог Несвижской центральной районной больницы:
Появились палаты повышенной комфортности двух- и трехместные с отдельными санузлами для больных. Закуплено новое оборудование, в частности новый цистоскоп с видеоаппаратурой, новый цисторезектоскоп для проведения эндоскопических операций. За проделанный труд огромная благодарность администрации района, администрации нашей ЦРБ, все-таки работа была проделана немаленькая.
В планах закупка современного оборудования для проведения оперативных вмешательств. Оно позволит выполнять почти полсотни видов операций.