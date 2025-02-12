Белорусы создали агроусадьбу и проводят иппотерапию – побывали на живописном ранчо в деревне Лаппы

Край на двух берегах Западной Двины! Продолжаем гид в Бешенковичском районе в программе «Путевка BY». Созвездие храмов, волшебная природа, колоритные агроусадьбы. Здесь можно провести незабываемый уикенд. Стартуем с музея и, как на машине времени, возвращаемся к истокам.

Обожаете вестерны и улетные приключения? Тогда мчим галопом в деревню Лаппы. На живописном ранчо вас встретят козочки, котики и спортивные лошадки тракененской породы. Терапия и позитив в одном флаконе. Хозяева агроусадьбы найдут подход к новичкам и опытным наездникам, подберут идеальную пару по характеру.

Александр Зуев, представитель агроусадьбы:

Характер можно сравнить, например, с автомобилем. Кто-то любит спортивной автомобиль, а кто-то любит комфортный джип. У нас есть и те, и другие. Это наш долгожитель, его зовут Вепрь. Он 2014 года рождения. Если человек подготовлен, то мы можем сделать верховую прогулку в лес и поля. Если человек первый раз сидит в седле, то мы в первую очередь работаем в руках здесь, на территории. Смотрим, как человек ведет себя с лошадью. Если все адекватно, хорошо, лошадь воспринимает человека по-доброму, то можно на полчаса-минут 40 в руках пройтись в лес, прогуляться, сделать фотографии красивые.

Если есть какой-то недуг, заболевание или ограниченные возможности у людей, то для начала мы предлагаем почистить лошадь, покормить ее с руки, почувствовать ее теплое дыхание.