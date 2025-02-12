Прямой эфир

В Минском колледже цифровых технологий обучают будущих IT-специалистов с особенностями психофизического развития

12 февраля 2025 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Добро пожаловать в Минский колледж цифровых технологий. У этого учебного заведения есть своя особенность, которая делает его уникальным. Здесь готовят будущих IT-специалистов с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра. Путь этих ребят в профессию – это не просто обучение, а настоящее преодоление, за которым стоят талантливые педагоги и вера в собственные силы.

В Минском колледже цифровых технологий обучают будущих IT-специалистов с особенностями психофизического развития -2

Светлана Бондарь, заместитель директора по учебно-производственной работе Минского государственного колледжа цифровых технологий:
В нашем колледже с 2005 года функционирует центр профессиональной и социальной реабилитации для лиц с особенностями психофизического развития. Создана полостью безбарьерная среда для ребят с различными категориями нарушений. Это и пандусы, и широкие дверные проемы, и звуковые устройства, и наличие переводчика жестового языка тоже как сопровождение учебного процесса.

В Минском колледже цифровых технологий обучают будущих IT-специалистов с особенностями психофизического развития -4

В колледже с прошлого учебного года активно реализуется программа по инклюзивному обучению, в рамках которой двери распахнулись для студентов с расстройствами аутистического спектра. Это важный шаг на пути к созданию более разнообразной и поддерживающей образовательной среды. Учащимся предлагают широкий спектр специальностей: техник-программист, фотограф, мехатроник, техник-электроник и техник-технолог.

Подробности в видео

# Образование в Беларуси # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
В чём выходили замуж бешенковичские невесты? В местном доме ремёсел возрождают традиции
12 февраля 2025 14:09

В чём выходили замуж бешенковичские невесты? В местном доме ремёсел возрождают традиции

Белорусы создали агроусадьбу и проводят иппотерапию – побывали на живописном ранчо в деревне Лаппы
12 февраля 2025 14:05

Белорусы создали агроусадьбу и проводят иппотерапию – побывали на живописном ранчо в деревне Лаппы

Какое событие из истории Бешенковичей вошло во все учебники и даже в «Войну и мир»? Рассказываем
12 февраля 2025 14:05

Какое событие из истории Бешенковичей вошло во все учебники и даже в «Войну и мир»? Рассказываем