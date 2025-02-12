В Минском колледже цифровых технологий обучают будущих IT-специалистов с особенностями психофизического развития

Добро пожаловать в Минский колледж цифровых технологий. У этого учебного заведения есть своя особенность, которая делает его уникальным. Здесь готовят будущих IT-специалистов с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра. Путь этих ребят в профессию – это не просто обучение, а настоящее преодоление, за которым стоят талантливые педагоги и вера в собственные силы.

Светлана Бондарь, заместитель директора по учебно-производственной работе Минского государственного колледжа цифровых технологий:

В нашем колледже с 2005 года функционирует центр профессиональной и социальной реабилитации для лиц с особенностями психофизического развития. Создана полостью безбарьерная среда для ребят с различными категориями нарушений. Это и пандусы, и широкие дверные проемы, и звуковые устройства, и наличие переводчика жестового языка тоже как сопровождение учебного процесса.