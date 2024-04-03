Бывший работник ресторана быстрого питания рассказал всю правду о продуктах в фастфуде

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Кирилл Алисиевич, бывший сотрудник сети ресторанов быстрого питания:

Я работал какое-то время в студенчестве в ресторане быстрого питания и готов заверить, что мясо, булочки, соусы, другие ингредиенты – это чисто белорусские продукты. Даже до санкций! Курица, говядина – все наше, белорусское.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Это миф, что черви в мясе?

Кирилл Алисиевич:

Миф. Это все проверяется, есть контроль качества.

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