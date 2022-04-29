Слуцкая гимназия стала первой в Минской области «Школой мира». Что это значит?

Новости Беларуси. Гимназия № 1 в Слуцке стала первой в Минской области «Школой мира», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Статус важный – дается за активную деятельность и результативную работу. В списке еще 10 учреждений образования центрального региона, которые претендуют на это звание. Как же его получить – в материале Марии Царикевич.

Первая слуцкая гимназия – старейшая школа Беларуси, основанная в 1617 году. Отсюда вышли впоследствии известные ученые, писатели, военные и врачи. Которые прославили Беларусь далеко за ее пределами.

Елена Миронова, директор гимназии № 1:

Самая главная гордость – это наше историческое здание, которому 200 лет. И проект «Золотой фонд слуцкой гимназии» – такого нет ни у кого. Еще я бы хотела отметить огромный проект – «Слуцкий след в космосе». Потому что Косберг, гордость нашей гимназии, окончил слуцкую гимназию. Он создал трехступенчатый ракетный двигатель. И наш учитель физики, Татьяна Евгеньевна Максименко, на протяжении 11 лет занимается этим проектом – «Слуцкий след в космосе».