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Слуцкая гимназия стала первой в Минской области «Школой мира». Что это значит?

29 апреля 2022 14:21
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Новости Беларуси. Гимназия № 1 в Слуцке стала первой в Минской области «Школой мира», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Статус важный – дается за активную деятельность и результативную работу. В списке еще 10 учреждений образования центрального региона, которые претендуют на это звание.

Как же его получить – в материале Марии Царикевич.

Слуцкая гимназия стала первой в Минской области «Школой мира». Что это значит?-1

Первая слуцкая гимназия – старейшая школа Беларуси, основанная в 1617 году. Отсюда вышли впоследствии известные ученые, писатели, военные и врачи. Которые прославили Беларусь далеко за ее пределами.

Слуцкая гимназия стала первой в Минской области «Школой мира». Что это значит?-4

Елена Миронова, директор гимназии № 1:
Самая главная гордость – это наше историческое здание, которому 200 лет. И проект «Золотой фонд слуцкой гимназии» – такого нет ни у кого. Еще я бы хотела отметить огромный проект – «Слуцкий след в космосе». Потому что Косберг, гордость нашей гимназии, окончил слуцкую гимназию. Он создал трехступенчатый ракетный двигатель. И наш учитель физики, Татьяна Евгеньевна Максименко, на протяжении 11 лет занимается этим проектом – «Слуцкий след в космосе».

Слуцкая гимназия стала первой в Минской области «Школой мира». Что это значит?-7

Преподавательский состав гимназии и сейчас отличается новаторским подходом в обучении: много ноу-хау и практических вещей. Проходят диалоговые площадки, встречи, семинары. Задача – научить детей мыслить и применять знания на практике.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика в области образования # общество # Елена Миронова # Семен Косберг # Мария Царикевич # Даниил Павлов # Валерия Рунович # Олег Матусевич # Фотофакт

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