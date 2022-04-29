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12-метровая арт-свеча и панно на всё БГПУ. Как ко Дню Победы украсят Минск?

29 апреля 2022 14:01
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Новости Беларуси. Минск готовится ко Дню Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ключевыми точками создания праздничной атмосферы станут проспекты Победителей и Независимости, а также площадка у Дворца спорта.

12-метровая арт-свеча и панно на всё БГПУ. Как ко Дню Победы украсят Минск?-1

В 2022 году особое внимание уделят графическому дизайну. В его основу лягут три главных символа – это цветущая яблоня, синее небо и государственный флаг. Работы по украшению города уже начались. Так, на мачтах освещения появились пилоны и флаги, на улицах и площадях – объемно-декоративные и флаговые конструкции. 40-метровое панно украсит педагогический университет, а колонны Дворца Республики – крупногабаритные баннеры, площадь Независимости оформят объемными флаговыми шарами, в центре установят 12-метровую арт-свечу.

12-метровая арт-свеча и панно на всё БГПУ. Как ко Дню Победы украсят Минск?-4

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
Уже установлены все плакаты. Их очень большое количество. Они все торжественные, они все праздничные. Они украшают и основные магистрали нашего города, и кольцевую дорогу.

12-метровая арт-свеча и панно на всё БГПУ. Как ко Дню Победы украсят Минск?-7

Напротив ГУМа разместится «Талисман» в оформлении флаговых гвоздик. Праздничные плакаты появятся на кольцевой дороге, въездах и выездах из города. Все работы по украшению столицы планируют завершить до 4 мая.

# День Победы # общество # Татьяна Бугоркова # Фотофакт

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