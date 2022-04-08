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В Несвиже прошёл молодёжный интенсив-форум «Время твоих возможностей». Что говорят участники?

08 апреля 2022 15:30
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Новости Беларуси. Обмен опытом, поддержка творческого потенциала и поиск лидеров. В Несвиже состоялся ежегодный областной молодежный интенсив-форум «Время твоих возможностей», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В рамках проекта прошли диалоговые площадки.  

В Несвиже прошёл молодёжный интенсив-форум «Время твоих возможностей». Что говорят участники?-1

Участники поделились идеями развития новых форм патриотического воспитания, волонтерского движения. Кроме того, в рамках форума наградили лауреатов конкурса «Молодой лидер Минщины». Победителей определили в 13 номинациях.  

В Несвиже прошёл молодёжный интенсив-форум «Время твоих возможностей». Что говорят участники?-4

Участниками были представлены инновационные проекты в сфере образования, науки, экологии, промышленности, культуры, здравоохранения и общественной деятельности. Оценивались лидерские качества конкурсантов, а также презентации проектов.   

В Несвиже прошёл молодёжный интенсив-форум «Время твоих возможностей». Что говорят участники?-7

Марина Жук, победитель областного конкурса «Молодой лидер Минщины»:  
XXI век, и профессии не стоят на месте. Намного больше есть роботизированного производства, в котором нуждаются специалисты. И многие ребята не знают о таких профессиях. И наш проект был посвящен именно тому, чтобы способствовать каждой школе, для учеников 9-11 классов в частности, помочь с выбором.  

В Несвиже прошёл молодёжный интенсив-форум «Время твоих возможностей». Что говорят участники?-10

Анастасия Гансецкая, победитель областного конкурса «Молодой лидер Минщины»:  
Сегодня нашим государством создаются все необходимые условия для самореализации молодых, начинающих не только педагогов, но и молодежи в целом. И конкурс «Молодой лидер Минщины» – для меня возможность сказать моим наставникам, педагогам, близким людям спасибо за поддержку.  

В Несвиже прошёл молодёжный интенсив-форум «Время твоих возможностей». Что говорят участники?-13

Виолетта Кравцова, главный специалист отдела Миноблисполкома:  
Помимо того, что уже само название говорит «Молодой лидер Минщины», конкурсант должен обладать как лидерскими способностями, так и внедрить свою разработку в какую-то из сфер своей деятельности.  

В Несвиже прошёл молодёжный интенсив-форум «Время твоих возможностей». Что говорят участники?-16

В конкурсе приняли участие представители всех районов центрального региона. Своими наработками поделились около 40 специалистов.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Марина Жук # Анастасия Гансецкая # Виолетта Кравцова # Фотофакт

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