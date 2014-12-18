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В Несвиже назвали победителей областного конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики

18 декабря 2014 13:36
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Новости Беларуси. В Несвиже назвали победителей областного конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики. В церемонии награждения приняли участие представители власти, известные деятели культуры, олимпийские чемпионы.

Лучших определяли по десяти номинациям. Это и пропаганда здорового образа жизни, и социальная защита, и поддержка молодых семей и специалистов.

Причем все проекты не просто написаны и оформлены, а успешно работают на практике и приносят плоды обществу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Государственная политика # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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