Новости Беларуси. В Несвиже назвали победителей областного конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики. В церемонии награждения приняли участие представители власти, известные деятели культуры, олимпийские чемпионы.

Лучших определяли по десяти номинациям. Это и пропаганда здорового образа жизни, и социальная защита, и поддержка молодых семей и специалистов.

Причем все проекты не просто написаны и оформлены, а успешно работают на практике и приносят плоды обществу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.