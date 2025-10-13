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Президент Франции Макрон отказался покидать свой пост

13 октября 2025 11:15
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Президент Франции Макрон отказался покидать свой пост-0

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, не намерен уходить со своего поста и продолжит работать ради стабильности страны. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что его мандат заключается в служении народу и защите независимости Франции.

Макрон обвинил оппозицию в политическом кризисе, отметив, что именно она инициировала вынесение вотума недоверия правительству Франсуа Байру и помешала формированию нового кабинета под руководством Себастьяна Лекорню.

Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала внести в парламент резолюцию о недоверии новому правительству.

Фото: pixabay

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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