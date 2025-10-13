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Песков: обращение с Tomahawk потребует специалистов США

13 октября 2025 11:09
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Песков: обращение с Tomahawk потребует специалистов США-0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование ракет Tomahawk требует участия американских специалистов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведева, который отметил, что в случае поставок этих ракет Украине запуск будет осуществлять не Киев, а США.

Песков подчеркнул, что это очевидно для любого эксперта и добавил, что тема уже неоднократно обсуждалась. Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи ракет Киеву, если конфликт не будет урегулирован.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Песков

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