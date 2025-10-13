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Песков заявил, что разговор Путина и Трампа может быть быстро организован

13 октября 2025 11:29
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Песков заявил, что разговор Путина и Трампа может быть быстро организован-0

Представитель Кремля РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о телефонном разговоре лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но при необходимости он может быть быстро организован. Об этом пишет ТАСС.

Ранее лидер Штатов заявлял, что перед возможной передачей Украине ракет «Томагавк» он, вероятно, обсудит этот вопрос с Путиным.

Лидер России подчеркнул, что применение таких ракет без участия американских военных невозможно, и предупредил, что это приведет к новому этапу эскалации между Россией и Соединенными Штатами.

Фото: pixabay

# Дмитрий Песков # Владимир Путин # Дональд Трамп

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