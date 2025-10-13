Более 150 разработок в области ИИ представили на Международном форуме IT-Академграда

От комплекса для диагностики заболеваний легких до симулятора беспилотных автомобилей. Более 150 разработок в области искусственного интеллекта представлено на Международном форуме IT-Академграда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От комплекса для диагностики заболеваний легких до симулятора беспилотных автомобилей. Более 150 разработок в области искусственного интеллекта представлено на Международном форуме IT-Академграда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Национальной академии наук собрались ведущие ученые, инженеры, представители бизнеса. В экспозиции – решения для здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и киберзащиты. Одно из них – комплекс для безопасного перехода проезжей части. Теперь прохожим не нужно нажимать на кнопку для смены сигнала светофора – их распознает искусственный интеллект.
Среди экспонатов и плечевой модуль робота. Он вполне может заменить человека и поднимать различные грузы небольшой массы или сортировать заводские детали. В выставке в 2025 году принимают участие более 60 организаций. Они не только презентуют разработки, но обмениваются опытом и ищут новых партнеров в сфере искусственного интеллекта и робототехники.
Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Развитие страны и обеспечение технологического суверенитета невозможно без использования технологий искусственного интеллекта. И наша задача сегодня – объединить всех разработчиков, объединить все перспективные разработки для того, чтобы добиться синергетического эффекта и обеспечить ускоренное технологическое развитие как языковых моделей, так и их применения на благо общества, на благо нашей республики.
Программа форума рассчитана на два дня. Завтра состоятся презентации стартапов отечественных IT-компаний и проектов белорусских школьников, работающих с технологиями ИИ. Они представят интеллектуальные роботы-гуманоиды, системы для помощи людям с нарушениями зрения, умные солнечные панели.