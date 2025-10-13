Более 150 разработок в области ИИ представили на Международном форуме IT-Академграда

От комплекса для диагностики заболеваний легких до симулятора беспилотных автомобилей. Более 150 разработок в области искусственного интеллекта представлено на Международном форуме IT-Академграда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной академии наук собрались ведущие ученые, инженеры, представители бизнеса. В экспозиции – решения для здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и киберзащиты. Одно из них – комплекс для безопасного перехода проезжей части. Теперь прохожим не нужно нажимать на кнопку для смены сигнала светофора – их распознает искусственный интеллект.

Среди экспонатов и плечевой модуль робота. Он вполне может заменить человека и поднимать различные грузы небольшой массы или сортировать заводские детали. В выставке в 2025 году принимают участие более 60 организаций. Они не только презентуют разработки, но обмениваются опытом и ищут новых партнеров в сфере искусственного интеллекта и робототехники.