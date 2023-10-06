Парламентская делегация Кыргызстана посетила Парк высоких технологий и тракторный завод в Минске

Новости Беларуси. Парламентская делегация Кыргызстана посетила Парк высоких технологий и Минский тракторный завод. Флагман белорусского машиностроения уже больше 20 лет сотрудничает с Бишкеком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда только в 2023 году поставили более 350 тракторов. Объемы экспорта наращиваются ежегодно. Сегодня, 6 октября, гостям представили новые модели техники, как колесные и гусеничные.

Улугбек Ормонов, депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана: Мы как сельскохозяйственная страна везде применяем (и в городских службах, и в сельском хозяйстве) трактора. Они востребованы, и большой заказ здесь у нас. Белорусский трактор показал себя надежностью, простотой управления.

Сергей Авраменко, первый заместитель генерального директора Минского тракторного завода: Развиты кооперационные поставки. «Автомаш-Радиатор» – предприятие, которое активно поставляет нам на конвейер и является основным поставщиком радиаторов для всей линейки тракторной техники. Взаимный товарооборот у нас более 10 миллионов долларов. Поэтому мы с ними успешно сотрудничаем и наращиваем объемы взаимных поставок. Необходимо отметить, что в этом году у нас рост продаж более 200 % в адрес Кыргызстана.

Делегация из Кыргызстана ознакомилась и с работой Парка высоких технологий. Сфера его деятельности обширная – от передовых решений в области искусственного интеллекта до разработки высококлассного программного обеспечения, игр и мобильных приложений.

Арсланбек Малиев, депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана:

Парк высоких технологий, как нам известно в Киргизии, в Беларуси является одним из передовых не только в странах СНГ, но и в мире. Мы знаем еще очень много, особенно современной молодежи, именно занимаются IT-технологиями. И это дает возможности Беларуси достигать таких колоссальных результатов.

Главным итогом визита стало подписанное соглашение между парламентами Беларуси и Кыргызстана. Документ должен придать импульс развитию отношений между странами.