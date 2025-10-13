В Словакии столкнулись два пассажирских поезда – около 20 человек пострадали

В Словакии столкнулись два пассажирских поезда. По предварительным данным, около 20 человек получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Степень тяжести их травм пока неизвестна. Сообщается, что близлежащие больницы готовят палаты для оказания помощи. На месте происшествия работают подразделения спасателей. Туда направлены вертолет и машины скорой помощи. Полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия и управляет движением людей в непосредственной близости к месту ЧП. По данным очевидцев, столкновение произошло перед туннелем в районе города Рожнява, на востоке страны. Причины – выясняются.