На четвертый день соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа воцарись атмосфера надежды. Сообщается, что ХАМАС выпустил всех израильских заложников, также на свободе окажутся и палестинские заключенные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на Ближнем Востоке находится президент США. Напомним, что именно при посредничестве Америки на переговорах делегаций враждующих сторон в Египте было положено начало мирному процессу.

Дональд Трамп, президент США:

Война в Газе официально закончена. Сегодняшний день великий и прекрасный. Все очень рады этому моменту. И мусульманские, и арабские страны ликуют. Такого никогда раньше не было. Впервые все поражены и взволнованы, и для нас большая честь быть причастным.

Дональд Трамп также примет участие в «Саммите мира» в египетском Шарм-эль-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция планируют подписать документ с гарантиями соглашения по прекращению конфликта в секторе Газа. Некоторые лидеры этих государств уже прибыли в Египет. Они поприветствовали освобожденных и выразили надежду на дальнейшее соблюдение сторонами мирного договора.

Напомним, возвращение израильских пленных прошло утром на территории Газы. ХАМАС отпустил 20 человек в два этапа. Заложников передали военным через Международный комитет Красного Креста. После осмотра они направились в Израиль для воссоединения с семьями. Сообщается, что все заложники находятся в удовлетворительном состоянии.