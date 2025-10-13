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ХАМАС выпустил всех израильских заложников

13 октября 2025 11:08
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На четвертый день соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа воцарись атмосфера надежды. Сообщается, что ХАМАС выпустил всех израильских заложников, также на свободе окажутся и палестинские заключенные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС выпустил всех израильских заложников-2

Сейчас на Ближнем Востоке находится президент США. Напомним, что именно при посредничестве Америки на переговорах делегаций враждующих сторон в Египте было положено начало мирному процессу. 

ХАМАС выпустил всех израильских заложников-4

Дональд Трамп, президент США:
Война в Газе официально закончена. Сегодняшний день великий и прекрасный. Все очень рады этому моменту. И мусульманские, и арабские страны ликуют. Такого никогда раньше не было. Впервые все поражены и взволнованы, и для нас большая честь быть причастным. 

Дональд Трамп также примет участие в «Саммите мира» в египетском Шарм-эль-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция планируют подписать документ с гарантиями соглашения по прекращению конфликта в секторе Газа. Некоторые лидеры этих государств уже прибыли в Египет. Они поприветствовали освобожденных и выразили надежду на дальнейшее соблюдение сторонами мирного договора. 

Напомним, возвращение израильских пленных прошло утром на территории Газы. ХАМАС отпустил 20 человек в два этапа. Заложников передали военным через Международный комитет Красного Креста. После осмотра они направились в Израиль для воссоединения с семьями. Сообщается, что все заложники находятся в удовлетворительном состоянии. 

# Дональд Трамп # Конфликт на Ближнем Востоке

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