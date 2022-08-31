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Роторную парковку установили на территории БелАЗа

31 августа 2022 12:26
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Новости Беларуси. Паркинг мегаполиса появился в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роторную конструкцию установили при въезде на БелАЗ.

Роторную парковку установили на территории БелАЗа-1

Мера вынужденная. Личный транспорт работников не всегда помещается на отведенной территории. Теперь коэффициент использования пространства для стоянки автомобилей поднят почти на 15 метров. Такова высота парковки. С верхнего яруса до земли спуск либо подъем машины занимает 2-3 минуты. Пока идет наладка оборудования. Кстати, оно отечественного производства.

Роторную парковку установили на территории БелАЗа-3

Анатолий Коротун, заместитель генерального директора Белорусского автомобильного завода:
Принцип парковки в том, что мы берем каждого сотрудника, кому предоставлено место, будут выданы специальные чипы, по которым он как забирает свою машину, так и ставит на парковку. Завод работает на полную мощность, и за последние несколько лет увеличилось необходимое количество парковочных мест как в Жодино, так и вокруг территории завода. Мы целенаправленно занимаемся развитием инфраструктуры как внутри завода, так и вне. Поэтому создаем дополнительно велопарковки, места под парковку автомашин. Один из проектов – это роторная парковка.

Роторную парковку установили на территории БелАЗа-5

Проект пробный. В перспективе не исключено появление подобных парковок на предприятии. На БелАЗе работает 9 500 человек, и практически у каждого есть автомобиль.

# Социальная инфраструктура # Новости Минска и Минской области

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