Роторную парковку установили на территории БелАЗа

Мера вынужденная. Личный транспорт работников не всегда помещается на отведенной территории. Теперь коэффициент использования пространства для стоянки автомобилей поднят почти на 15 метров. Такова высота парковки. С верхнего яруса до земли спуск либо подъем машины занимает 2-3 минуты. Пока идет наладка оборудования. Кстати, оно отечественного производства.

Анатолий Коротун, заместитель генерального директора Белорусского автомобильного завода:

Принцип парковки в том, что мы берем каждого сотрудника, кому предоставлено место, будут выданы специальные чипы, по которым он как забирает свою машину, так и ставит на парковку. Завод работает на полную мощность, и за последние несколько лет увеличилось необходимое количество парковочных мест как в Жодино, так и вокруг территории завода. Мы целенаправленно занимаемся развитием инфраструктуры как внутри завода, так и вне. Поэтому создаем дополнительно велопарковки, места под парковку автомашин. Один из проектов – это роторная парковка.