Названы имена лучших журналистов, которые освещали уборочную кампанию

Новости Беларуси. Названы имена лучших журналистов, которые освещали нынешнюю уборочную кампанию. Ежедневно бок о бок с аграриями на хлебных нивах трудились и мастера слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс «Хвала рукам, что пахнут хлебом» нашел большой отклик среди корреспондентов. Поступило 129 заявок от 75 редакций СМИ. В материалах журналисты рассказывали о нелегком труде в поле. Среди победителей как газетчики, так и телевизионщики общенациональных и региональных изданий.

Мария Декан, редактор Телерадиокомпании «Витебск»:

Уборочная кампания – этот тот самый пример, когда важен вклад каждого. Каждое зернышко ценно, каждое зернышко на вес золота. И то, что совершенно разные люди (и спасатели, и опытные ветераны АПК, и прекрасные девушки, которые впервые оказываются в кабине комбайна, причем по собственной инициативе) идут в поля и пытаются быть полезными для своего государства, чем-то ему помочь, внести свой вклад в общий каравай. Это, конечно, вдохновляет. Когда общаешься с такими людьми, то радуешься за нашу страну, за то, что в ней столько небезразличных людей, которые хотят быть полезными своему государству.

Заслуженные награды победители конкурса получат в торжественной обстановке 4 сентября. Церемония пройдет в Добруше во время празднования Дня белорусской письменности.