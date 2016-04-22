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В нескольких областях Беларуси из-за похолодания вновь включают отопление

22 апреля 2016 06:05
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Новости Беларуси. Из-за похолодания в разных частях Беларуси вновь включают отопление. В Бресте вводят режим протапливания для детских садов и больниц. В Витебской области и Гродно батареи начинают греть и в жилых домах.

В Гомельском регионе, где погода получше, включать отопление пока не планируют. А вот в Могилевском будут принимать решение по каждому зданию отдельно. В столице же продолжают отапливать потребителей первой категории. Это школы, садики, медицинские и другие учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Отопительный сезон

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