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Китайский телеканал может начать вещание в Беларуси

21 апреля 2016 16:39
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Новости Беларуси. Информационный мост. Беларусь и Китай усилят сотрудничество в сфере масс-медиа. Соответствующее соглашение планируют подписать Белорусский союз журналистов и Всекитайская ассоциация акул пера.

Впрочем, документ – это одно дело, другое – практика. И здесь у обеих сторон амбициозные планы. Разумеется, это взаимные стажировки, обмен опытом, совместные проекты. Более того, Беларусь не исключает  и появление на нашем информационном поле китайского телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжу Шоучэнь, исполнительный секретарь секретариата Всекитайской ассоциации журналистов:
Сейчас идет стремительное развитие отношений между Китаем и Беларусью. Я думаю, в будущем СМИ наших стран будут теснее связаны друг с другом.

Анатолий Лемешонок, председатель Белорусского союза журналистов:
С представителями Китая у нас действительно сложились очень обширные связи и экономические, и культурные. Поэтому было бы просто непонятно, если бы мы не находили какие-то общие точки соприкосновения.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Сегодня новые технологии позволяют создавать медиа, контент новых медиа, не выходя из редакционных кабинетов. Можно обмениваться и сообщениями, и публикациями, и телесюжетами. Поэтому мы, конечно, надеемся, что развитие таких контактов будет содействовать полноте освещения многогранного, стратегического партнерства Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

# общество # Беларусь-Китай # Лилия Ананич # Анатолий Лемешонок # Чжу Шоучэнь

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