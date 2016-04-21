Китайский телеканал может начать вещание в Беларуси

Новости Беларуси. Информационный мост. Беларусь и Китай усилят сотрудничество в сфере масс-медиа. Соответствующее соглашение планируют подписать Белорусский союз журналистов и Всекитайская ассоциация акул пера.

Впрочем, документ – это одно дело, другое – практика. И здесь у обеих сторон амбициозные планы. Разумеется, это взаимные стажировки, обмен опытом, совместные проекты. Более того, Беларусь не исключает и появление на нашем информационном поле китайского телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжу Шоучэнь, исполнительный секретарь секретариата Всекитайской ассоциации журналистов:

Сейчас идет стремительное развитие отношений между Китаем и Беларусью. Я думаю, в будущем СМИ наших стран будут теснее связаны друг с другом.

Анатолий Лемешонок, председатель Белорусского союза журналистов:

С представителями Китая у нас действительно сложились очень обширные связи и экономические, и культурные. Поэтому было бы просто непонятно, если бы мы не находили какие-то общие точки соприкосновения.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Сегодня новые технологии позволяют создавать медиа, контент новых медиа, не выходя из редакционных кабинетов. Можно обмениваться и сообщениями, и публикациями, и телесюжетами. Поэтому мы, конечно, надеемся, что развитие таких контактов будет содействовать полноте освещения многогранного, стратегического партнерства Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.