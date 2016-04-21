Темы Послания Президента актуальны для каждого белоруса – мнения жителей страны

Новости Беларуси. Активно обсуждают Послание Президента и рядовые граждане. Темы, обозначенные в выступлении главы государства, близки и волнуют каждого белоруса.

Белорусы:

Конечно, тем много. Но, честно говоря, на данный момент волнуют больше вопросы, связанные с экономикой.

Есть потенциал роста. Для этого нужно всем напрячься, работать.

Для меня как для молодого специалиста очень важно то, что когда я приду на работу, я буду получать зарплату намного меньше тех людей, которые отработали уже на протяжении многих лет. Президент сказал о том, что будут новые критерии оценки работы молодого специалиста и зарплата должна вырасти.

Президент сказал, что нужно еще больше повышать рождаемость, то есть он будет помогать молодым семьям для того, чтобы они могли содержать детей. Это дает какой-то стимул для того, чтобы молодые семьи рожали как можно больше детей.

Мне понравилось выступление об очередях в поликлиниках. Самому приходилось неоднократно обращаться. В общем-то, автоматизация очередей значительно бы улучшила ситуацию с очередями.

Мне как студенту приятно, что президент уделяет внимание сфере образования, так как без высококвалифицированных кадров невозможен прогресс ни в одной сфере развития нашего общества. Поэтому нам необходимо максимально взвешенно подходить к реформированию системы образования. Чтобы, с одной стороны, не потерять все то хорошее, что имеем. И, с другой стороны, не отстать и шагать в ногу со временем.