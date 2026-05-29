В некоторых вузах Беларуси начнут принимать электронные сертификаты ЦЭ и ЦТ

В Беларуси апробацию выдачи электронного сертификата результатов ЦЭ и ЦТ осуществят на базе 3 вузов страны, информирует БЕЛТА.

По словам директора РИКЗ Дмитрия Миронова, важный шаг в цифровизации приемной кампании – интеграция инфосистемы РИКЗ – единой базы данных выпускников, сдавших ЦТ и ЦЭ, с системой предварительной регистрации и электронной очереди. К участию в пилотном проекте присоединились ГрГУ им. Янки Купалы, ГомГМУ и БНТУ. Внедрение электронного сертификата, как он указал, будет ускорять полную цифровизацию системы «Цифровой абитуриент».

Перед стартом приемной кампании-2026 станет доступен просмотр и скачивание электронных сертификатов непосредственно из системы «Электронная очередь для подачи документов при поступлении в УВО». На сертификатах будет электронная цифровая подпись.

В дальнейшем ожидается полный переход на цифровые сертификаты.

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Фото: БЕЛТА