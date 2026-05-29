КГК Беларуси усилил меры контроля в пунктах проведения ЦЭ и ЦТ

В пунктах проведения централизованных экзамена и тестирования усилили проверку. На такой шаг Комитет госконтроля пошел после того, как в первый день проверки знаний из аудиторий за нарушение правил были удалены 14 человек. Поводом послужило использование телефонов, шпаргалок, наушников и смарт-очков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 29 мая, во второй этап сдачи ЦЭ и ЦТ, выездные группы представителей Комитета Госконтроля проверили организацию пропускного режима в аудитории, а также порядок в помещениях. В центре внимания была и работа педагогов и комиссий. Главная цель – пресекать попытки проноса любых гаджетов или подсказок, чтобы условия проверки знаний для всех оставались равными.

Сергей Шабор, член выездной рабочей группы по контролю за ходом вступительных испытаний Комитета государственного контроля Беларуси:

Следим за тем, чтобы участники ЦЭ и ЦТ должны все свои вещи сдавать в гардероб, за исключением только разрешенных – это документ удостоверяющий личность, пропуск и гелиевые ручки черного цвета. Кроме того, при возникновении ситуаций, требующих оперативного принятия мер реагирования, следим за тем, как члены комиссии такие меры принимают.

Сегодня в Беларуси абитуриенты сдавали ЦЭ и ЦТ по государственному языку. Знания по русскому более 50 тысяч человек, белорусскому – около 11 тысяч. На ответы отводилось ровно 120 минут. Следующие экзамены по предметам на выбор начнутся в начале июня.