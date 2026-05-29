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КГК Беларуси усилил меры контроля в пунктах проведения ЦЭ и ЦТ

29 мая 2026 10:47
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В пунктах проведения централизованных экзамена и тестирования усилили проверку. На такой шаг Комитет госконтроля пошел после того, как в первый день проверки знаний из аудиторий за нарушение правил были удалены 14 человек. Поводом послужило использование телефонов, шпаргалок, наушников и смарт-очков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК Беларуси усилил меры контроля в пунктах проведения ЦЭ и ЦТ-2

Сегодня, 29 мая, во второй этап сдачи ЦЭ и ЦТ, выездные группы представителей Комитета Госконтроля проверили организацию пропускного режима в аудитории, а также порядок в помещениях. В центре внимания была и работа педагогов и комиссий. Главная цель – пресекать попытки проноса любых гаджетов или подсказок, чтобы условия проверки знаний для всех оставались равными.

КГК Беларуси усилил меры контроля в пунктах проведения ЦЭ и ЦТ-4

Сергей Шабор, член выездной рабочей группы по контролю за ходом вступительных испытаний Комитета государственного контроля Беларуси:
Следим за тем, чтобы участники ЦЭ и ЦТ должны все свои вещи сдавать в гардероб, за исключением только разрешенных – это документ удостоверяющий личность, пропуск и гелиевые ручки черного цвета. Кроме того, при возникновении ситуаций, требующих оперативного принятия мер реагирования, следим за тем, как члены комиссии такие меры принимают.

Сегодня в Беларуси абитуриенты сдавали ЦЭ и ЦТ по государственному языку. Знания по русскому более 50 тысяч человек, белорусскому – около 11 тысяч. На ответы отводилось ровно 120 минут. Следующие экзамены по предметам на выбор начнутся в начале июня. 

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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