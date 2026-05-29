ЕЭК и СНГ утвердили план сотрудничества на 2026-2030 годы

28 мая в рамках V Евразийского экономического форума в Астане председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и генсек СНГ Сергей Лебедев подписали план мероприятий на 2026-2030 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполнительным комитетом СНГ. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как указал Сагинтаев, в условиях глобальных изменений в мировой экономической архитектуре среди значимых трендов развития выделяется необходимость диалога интеграционных объединений. Общей задачей в данном контексте является содействие организации «пространства взаимовыгодного сотрудничества посредством сопряжения потенциалов государств и действующих интеграционных форматов».

Документ станет основой на пути воплощения совместных проектов и проведения тематических мероприятий. В плане акцент сделан на вопросах развития торговли и взаимодействия в сферах промышленности, на таможенном сотрудничестве, на транспорте, энергетике, техническом регулировании, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мерах.

Реализация плана поспособствует стимулированию торгово-экономического диалога государств ЕАЭС и стран СНГ, не являющихся членами Союза, а также передаче опыта между ЕЭК и структурами СНГ по ключевым направлениям работы.

Подписание меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполнительным комитетом СНГ состоялось 27 ноября 2018 года.

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