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Как правильно играть в бадминтон? Мастер-класс от профессионального спортсмена

29 мая 2026 11:10
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Валерия Яскевич, корреспондент:
В детстве многие из нас играли в бадминтон на траве. Казалось, что проще некуда. Но оказывается, этот вид спорта входит в пятерку самых скоростных на планете. Волан может лететь быстрее автомобиля на трассе. Сегодня мы разберемся во всех тонкостях этой игры вместе. 

Знакомьтесь, это Глеб Швыдков. Спортивную карьеру он начинал с фристайла. Параллельно начал осваивать азы бадминтона, ходил на тренировки, а затем полностью перешел в это направление. Уже спустя три года после того, как он пришел в бадминтон, Глеб отобрался на первенство Европы. Теперь он действующий чемпион Беларуси, дважды выигрывал взрослый чемпионат страны в одиночном разряде, а также неоднократно брал золото в паре и миксте. Давайте возьмем мастер-класс у профессионала. 

Как правильно играть в бадминтон? Мастер-класс от профессионального спортсмена-2

Глеб Швыдков, мастер спорта Республики Беларусь, чемпион Беларуси по бадминтону:
Мы представляем, что это топор. Когда любители держат ракетку, это называется сковородой. Справа удар у нас производится на вытянутой руке, мы никогда не сгибаем локоть к себе, все на вытянутой руке, на каждый волан мы делаем шаг правой ногой, то есть мы должны сделать шаг на удар, по сути играем двумя пальцами.

Бадминтон – это подвижная и увлекательная игра, которая подходит для любого возраста. Достаточно пары ракеток, волана и свободного пространства. Тренировку нужно начинать с разминки и минимальной растяжки для подготовки ног, чтобы избежать растяжения мышц. 

Подробности в видео

# Спорт Беларуси

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