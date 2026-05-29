Как правильно играть в бадминтон? Мастер-класс от профессионального спортсмена

Валерия Яскевич, корреспондент:

В детстве многие из нас играли в бадминтон на траве. Казалось, что проще некуда. Но оказывается, этот вид спорта входит в пятерку самых скоростных на планете. Волан может лететь быстрее автомобиля на трассе. Сегодня мы разберемся во всех тонкостях этой игры вместе.

Знакомьтесь, это Глеб Швыдков. Спортивную карьеру он начинал с фристайла. Параллельно начал осваивать азы бадминтона, ходил на тренировки, а затем полностью перешел в это направление. Уже спустя три года после того, как он пришел в бадминтон, Глеб отобрался на первенство Европы. Теперь он действующий чемпион Беларуси, дважды выигрывал взрослый чемпионат страны в одиночном разряде, а также неоднократно брал золото в паре и миксте. Давайте возьмем мастер-класс у профессионала.